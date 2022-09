Il feretro della regina Elisabetta è arrivato ad Edimburgo | per tutta la notte sarà vegliato nel palazzo di Holyroodhous – Video

(Di domenica 11 settembre 2022) IldiII è. Dopo aver attraversato il Queensferry Bridge, il ponte dedicato alla sovrana e da lei inaugurato nel 2017 – il corteo funebre diII ha raggiunto ildie al termine di un viaggio di sei ore iniziato oggi nel castello di Balmoral, dove la96enne è spirata tre giorni fa, e che la porterà ad attraversare per l’ultima volta il suo Paese fino al ritorno a Londra per il funerale, previsto lunedì 19. Si tratta dell’attuazione del piano previsto dalla cosiddetta “operazione Unicorno”, scattata con la mortesovrana in Scozia. Un percorso accompagnato lungola strada, circa 180 chilometri, dalla presenza di una folla di persone ...

DUNDEE - Eccolo, ilregina Elisabetta , che vediamo per la prima volta dalla sua morte, giovedì 8 settembre, atteso da migliaia di persone ai bordi delle strade. Portato nel carro funebre da sei dei suoi ...Nella capitaleScozia, l'omaggio pubblico è previsto per 24 ore nella giornata di lunedì, poi martedì ilsarà trasferito in aereo a Londra fino a Buckingham Palace e da mercoledì verrà ...Primato in classifica insieme a Milan e Atalanta e anche un giorno di lavoro in più prima della sfida Champions. Il Napoli dopo il sofferto successo sullo Spezia guarda il ...Domani sarà esposto a un primo omaggio pubblico nel palazzo di Holyroodhouse, la residenza reale ufficiale in città.