F1, GP Italia 2022: il Presidente Mattarella è arrivato all'Autodromo di Monza

Come anticipato nei giorni scorsi, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'Autodromo di Monza in occasione del GP d'Italia di Formula 1. A poco più di un'ora dalla partenza il capo dello Stato si è fermato davanti all'hospitality Fia, incontrando i team principal Mattia Binotto, Christian Horner e Toto Wolff. Successivamente Mattarella ha incontrato Stefano Domenicali, Presidente di Liberty Media, prima di accedere alla pista.

