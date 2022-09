-Atalanta-Cremonese 1-1: Valeri risponde a Demiral (Di domenica 11 settembre 2022) Oggi 11 Settembre nello Stadio Gewiss alle ore 12:30 si è disputata la partita -Atalanta-Cremonese valida per la 6 giornata di Serie A. Match che fatica a prendere ritmo, con le squadre ben posizionate in campo. Un paio di occasioni per parte, con Radu e Musso che ci mettono una pezza rispettivamente sulle conclusioni di Koopmeiners ed Escalante e mantengono il risultato in perfetta parità. La Cremonese di Alvini riesce a fermare la capolista con un pareggio e si porta a quota 2 in classifica. L’Atalanta resta comunque in prima posizione a pari punti con Napoli e Milan. Atalanta-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla -Atalanta-Cremonese: formazioni ufficiali Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 settembre 2022) Oggi 11 Settembre nello Stadio Gewiss alle ore 12:30 si è disputata la partita -valida per la 6 giornata di Serie A. Match che fatica a prendere ritmo, con le squadre ben posizionate in campo. Un paio di occasioni per parte, con Radu e Musso che ci mettono una pezza rispettivamente sulle conclusioni di Koopmeiners ed Escalante e mantengono il risultato in perfetta parità. Ladi Alvini riesce a fermare la capolista con un pareggio e si porta a quota 2 in classifica. L’resta comunque in prima posizione a pari punti con Napoli e Milan.: probabili formazioni e dove vederla -: formazioni ufficiali(3-4-2-1): Musso, Toloi,, ...

Atalanta_BC : #AtalantaCremonese | 1-1 | 78' ? Pareggio della Cremonese, Valeri. ? Valeri equalises for Cremonese. #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - SkySport : ATALANTA-CREMONESE 1-1 Risultato finale ? ? #Demiral (74’) ? #Valeri (79’) ? SERIE A - 6^ giornata ??… - JuventusRoby : L atalanta perde due punti importanti x la classifica contro una cremonese che ha fatto la sua partita - CAvondet : Niente è facile in questo campionato. La Dea si deve accontentare di un panino. -