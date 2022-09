Il telegiornale compie 70 anni. Storia di un format ancora attuale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 settembre 2022) Ilfa 70. Una regata storica appena tenutasi a Venezia; i funerali del conte Carlo Sforza, che da ministro degli Esteri di Alcide De Gasperi nel 1947-51 aveva portato l’Italia in Patto Atlantico, Consiglio d’Europa e Ceca; una corrida in Portogallo; le sigarette “elettorali” che stavano venendo messe in vendita negli Stati Uniti per il duello presidenziale che di lì a due mesi avrebbe visto Eisenhower prevalere su Stevenson; la vittoria di Alberto Ascari in Formula Uno nel Gran Premio di Monza, nello stesso circuito in cui sarebbe morto tredopo in un incidente durante un giro di allenamento: è la scaletta del primo tg che va in onda in Italia, alle 21 di mercoledì 10 settembre del 1952, dalla sede Rai di Milano. Lo speaker è Riccardo Paladini. Il direttore l’appena 34enne Vittorio Veltroni, che a ...