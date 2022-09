La coppia rapinata e violentata in casa: riprendono tutto col cellulare e scappano (Di venerdì 9 settembre 2022) Un episodio di cronaca raccapricciante si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì in via San Faustino a Modena, presso un appartamento del condominio Windsor Park. Un fatto che presumibilmente potrebbe essere iniziato... Leggi su europa.today (Di venerdì 9 settembre 2022) Un episodio di cronaca raccapricciante si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì in via San Faustino a Modena, presso un appartamento del condominio Windsor Park. Un fatto che presumibilmente potrebbe essere iniziato...

