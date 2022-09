Elezioni: evento M5S con Conte si apre con ricordo a Matteo Incerti (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Si apre nel ricordo di Matteo Incerti, storico attivista e cronista in forza allo staff del M5S scomparso improvvisamente l'agosto scorso a soli 50 anni, l'evento con il leader del M5S, Giuseppe Conte, all'Auditorium della Conciliazione per la presentazione del programma elettorale M5S. Standing ovation e lungo applaudo del pubblico presente nella sala gremita. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Sineldi, storico attivista e cronista in forza allo staff del M5S scomparso improvvisamente l'agosto scorso a soli 50 anni, l'con il leader del M5S, Giuseppe, all'Auditorium della Conciliazione per la presentazione del programma elettorale M5S. Standing ovation e lungo applaudo del pubblico presente nella sala gremita.

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - Tutti_i_fatti : #Roma, #Letta è andato a piazza Testaccio, al gazebo di +Europa, a un evento per sostenere la candidatura di Emma… - Giovann18214205 : RT @RomaNoGreenPass: La crisi nera che sta per arrivare, dalla quale si vogliono smarcare tutti, probabilmente ci regala un evento più unic… - RomaNoGreenPass : La crisi nera che sta per arrivare, dalla quale si vogliono smarcare tutti, probabilmente ci regala un evento più u… - Uni_Marconi : L’Unimarconi apre le porte alla politica raccontata dai giovani. Il 14 Settembre verrà ospitato l’evento “La Giovan… -