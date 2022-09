“È uscito dal carcere”. Ma non è finita per il volto televisivo, va ai domiciliari (Di venerdì 9 settembre 2022) Nei giorni scorsi Franco Terlizzi, L’ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato con l’accusa di essere stato il prestanome di un boss della ‘ndrangheta. In tutto sono state 13 le persone destinatarie del provvedimento di fermo eseguito martedì mattina, 6 settembre 2022, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Dda milanese. Indagine condotta dai nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma. Franco Terlizzi è finito in manette perché, secondo le indagini, sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio. Franco Terlizzi scarcerato, l’ex naufrago ora si trova ai domiciliari L’accusa a carico dell’ex naufrago all’Isola dei Famosi è associazione per delinquere ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Nei giorni scorsi Franco Terlizzi, L’ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato con l’accusa di essere stato il prestanome di un boss della ‘ndrangheta. In tutto sono state 13 le persone destinatarie del provvedimento di fermo eseguito martedì mattina, 6 settembre 2022, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Dda milanese. Indagine condotta dai nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma. Franco Terlizzi è finito in manette perché, secondo le indagini, sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio. Franco Terlizzi scarcerato, l’ex naufrago ora si trova aiL’accusa a carico dell’ex naufrago all’Isola dei Famosi è associazione per delinquere ...

