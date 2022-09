Napoli, Spalletti: “Vittoria contro il Liverpool fa clamore, ora non spegniamoci contro lo Spezia” (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “E’ un risultato importante. Noi prendiamo le misure del match in base all’avversario, se si chiama Liverpool il risultato come quello di stasera fa clamore”. Queste le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti al termine del 4-1 sul Liverpool in Champions, parlando ad Amazon Prime. “E’ fondamentale – ha spiegato Spalletti – saper giocare il proprio calcio, dando seguito a questo per 95?, senza giocare a sprazzi. Prima del match ho detto che non avrei firmato per il pari perché non si fa mai, si tenta sempre di dare la convinzione ai propri giocatori di giocarsela contro tutti, non farli sentire con limiti, sapendo che niente è impossibile”. Spalletti guarda al successo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “E’ un risultato importante. Noi prendiamo le misure del match in base all’avversario, se si chiamail risultato come quello di stasera fa”. Queste le parole del tecnico delLucianoal termine del 4-1 sulin Champions, parlando ad Amazon Prime. “E’ fondamentale – ha spiegato– saper giocare il proprio calcio, dando seguito a questo per 95?, senza giocare a sprazzi. Prima del match ho detto che non avrei firmato per il pari perché non si fa mai, si tenta sempre di dare la convinzione ai propri giocatori di giocarselatutti, non farli sentire con limiti, sapendo che niente è impossibile”.guarda al successo di ...

anperillo : Contro il #Liverpool è stato uno dei #Napoli più belli di sempre. I primi 45 minuti sono da cineteca ??. Bravissimo… - RealPiccinini : Cena lunga nella notte… però tutti felici. Serata indimenticabile per il #Napoli e per @PrimeVideoIT, complimenti d… - ADeLaurentiis : Una grande partita su un campo difficile. Bravi tutti, calciatori, Spalletti e il suo staff. Forza Napoli Sempre! #ADL - gaetano19762010 : RT @RealPiccinini: Cena lunga nella notte… però tutti felici. Serata indimenticabile per il #Napoli e per @PrimeVideoIT, complimenti di cuo… - Antonio___1926 : Ho dovuto aspettare un po’ prima di scrivere.Napoli spettacolare,lezione di calcio di Spalletti a Klopp.Azzurri che… -