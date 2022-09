Meteo, entro sera temporali ed anche grandine: le zone colpite (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Meteo in Italia è destinato a sorprendere tutti, visto dopo il caldo anticiclonico è pronto a lasciare spazio a temporali e grandinate. Continua a sorprendere tutti la situazione Meteorologica italiana con temporali e piogge pronti a prendersi la scena sostituendo le calde e roventi correnti africane. A breve anche il Sud sarà bagnato dalle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilin Italia è destinato a sorprendere tutti, visto dopo il caldo anticiclonico è pronto a lasciare spazio ae grandinate. Continua a sorprendere tutti la situazionerologica italiana cone piogge pronti a prendersi la scena sostituendo le calde e roventi correnti africane. A breveil Sud sarà bagnato dalle L'articolo proviene da Inews24.it.

italmud : RT @lvogruppo: Meteo: entro metà Settembre per la prima volta nella Storia avverrà qualcosa di eclatante; gli aggiornamenti - ilmeteoit : #Meteo: entro metà #Settembre per la prima volta nella #Storia avverrà qualcosa di eclatante; gli aggiornamenti - alfonsocarfora1 : Le prossime ore saranno peggio del previsto. Il peggioramento era annunciato entro la serata odierna, per l'arrivo… - lin81301 : - infoitinterno : Meteo: caldo anomalo, ma sarà in smorzamento entro il weekend -