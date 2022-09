Entry list Wta Chennai 2022: partecipanti ed italiane presenti (Di martedì 6 settembre 2022) L’Entry list del torneo Wta 250 di Chennai 2022. Si gioca dal 12 al 18 settembre sui campi in cemento della città indiana. A guidare il seeding è la statunitense Alison Riske-Amritraj, seguita dalla belga Elise Mertens e dalla francese Caroline Garcia. Non sono presenti tenniste italiane, neppure nelle qualificazioni. Da segnalare, inoltre, un cut-off estremamente alto: l’ultima tennista ammessa direttamente in tabellone è infatti Katie Swan, numero 177 delle classifiche. Di seguito l’Entry list completa del torneo Wta 250 di Chennai 2022. Entry list WTA 250 Chennai 2022 1 Alison Riske-Amritraj 29 2 Elise Mertens 33 3 Caroline Garcia 35 4 Varvara ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) L’del torneo Wta 250 di. Si gioca dal 12 al 18 settembre sui campi in cemento della città indiana. A guidare il seeding è la statunitense Alison Riske-Amritraj, seguita dalla belga Elise Mertens e dalla francese Caroline Garcia. Non sonotenniste, neppure nelle qualificazioni. Da segnalare, inoltre, un cut-off estremamente alto: l’ultima tennista ammessa direttamente in tabellone è infatti Katie Swan, numero 177 delle classifiche. Di seguito l’completa del torneo Wta 250 diWTA 2501 Alison Riske-Amritraj 29 2 Elise Mertens 33 3 Caroline Garcia 35 4 Varvara ...

