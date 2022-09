NASCAR Cup Series | Darlington | Jones concede il bis | problemi per tanti protagonisti dei Playoffs

(Di lunedì 5 settembre 2022) Terza affermazione in carriera per EriknellaCup. Il #43 del GMS Petty, non iscritto al Round of 16 dei, ha vinto aal termine di una competizione ricca di colpi di scena in cui non sono mancate le emozioni. La parte decisiva dell’anno si è aperta con una spettacolare lotta per il successo tra Joey Logano (Penske #22), Christopher Bell (Gibbs #20). Da segnalare nei primi giri la sanzione scontata dal messicano Daniel Suarez (Trackhouse Racing #99), costretto a passare dalla pit lane ed a perdere un giro per non aver superato le verifiche tecniche che precedono ogni week-end. Dopo una breve caution per pioggia la seconda gara del 2022 in quel diè ripresa con Logano che ha allungato sui rivali. Il #22 della Cup ...

OA Sport

Ineligible for the postseason Erik Jones struck the first blow in the opening race of the NASCAR Cup Series playoffs winning Sunday night 73rd Cook Out Sou ...Erik Jones pulled off the ultimate upset win, returning the famed No. 43 Chevrolet to Victory Lane in the Cook Out Southern 500 at Darlington Raceway. RELATED: Unofficial results | At-track photos ...