La Guerra diventa fredda a Flushing Meadows: lo sconvolgente gesto dell’atleta ucraina (Di lunedì 5 settembre 2022) La decisione presa dalla tennista ucraina Marta Kostyuk dopo l’incontro perso a Flushing Meadows ha lasciato tutti senza parole. L’invasione dell’ucraina da parte della Russia è ancora in corso ed il conflitto tra i due Paesi est europei sembra lontano da una risoluzione pacifica. In questi mesi sia l’ucraina che l’UE e gli USA hanno fallito nel tentativo di cercare una risoluzione diplomatica dello scontro che sta mettendo in ginocchio il Paese e che sta avendo delle forti ripercussioni anche sull’economia europea e globale. Sebbene al momento l’attenzione dei media si è spostata sulle elezioni politiche, la situazione nella zona di conflitto è tutt’altro che migliorata e le conseguenze si avvertono giorno dopo giorno. Conseguenze che non sono solo di natura economica e umanitaria, ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 5 settembre 2022) La decisione presa dalla tennistaMarta Kostyuk dopo l’incontro perso aha lasciato tutti senza parole. L’invasione dell’da parte della Russia è ancora in corso ed il conflitto tra i due Paesi est europei sembra lontano da una risoluzione pacifica. In questi mesi sia l’che l’UE e gli USA hanno fallito nel tentativo di cercare una risoluzione diplomatica dello scontro che sta mettendo in ginocchio il Paese e che sta avendo delle forti ripercussioni anche sull’economia europea e globale. Sebbene al momento l’attenzione dei media si è spostata sulle elezioni politiche, la situazione nella zona di conflitto è tutt’altro che migliorata e le conseguenze si avvertono giorno dopo giorno. Conseguenze che non sono solo di natura economica e umanitaria, ma ...

emergency_ong : 'C'è un tema usato ripetutamente, quello dei crimini di #guerra: non mi è piaciuto l'uso del tema che si è fatto, s… - faberizio : @lucianocapone Ok il nemico è brutto, guerra al nemico... se odi il nemico in modo novecentesco agisci di consegue… - abianchibg : Revocata la licenza di pubblicazione a Novaya Gazeta perché 'non ha presentato nei tempi dovuti i documenti con la… - Bufalenet : @vitalbaa In base al totale delle fonti applicabili, la Russia per ora tiene ma continuando le sanzioni perderebber… - MilanoNaturalia : @SilviaFarina18 siamo in guerra e in guerra la censura diventa totale. I media sono totalmente asserviti al governo… -