Venezia 79, mezza delusione per “The Whale” di Aronofsky. Commuove Brendan Fraser che in scena pesa 250 chili (Di domenica 4 settembre 2022) Quando la poetica dolcezza dei mostri della Universal incontra la crudezza cronachistica del dottor Nowzadarian. The Whale di Darren Aronofsky è una mezza ed inattesa delusione. Compitino sintetico e anche un po’ stitico, l’ultima fatica indie (produce A24) del regista di The wrestler in Concorso a Venezia 79, è un’inedita chiusura a riccio in un’unità spazio/temporale priva di inventiva formale rispetto alla visionarietà e allo sfondamento di quinta a cui il regista statunitense ci aveva abituato negli ultimi anni. In un appartamento di una città dell’Idaho, nell’ampio spazio tra sala e cucina giace perennemente seduto su un divano l’obeso Charlie (Brendan Fraser con una tuta protesica enorme da 130 chili per fargli raggiungere un peso quasi doppio), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Quando la poetica dolcezza dei mostri della Universal incontra la crudezza cronachistica del dottor Nowzadarian. Thedi Darrenè unaed inattesa. Compitino sintetico e anche un po’ stitico, l’ultima fatica indie (produce A24) del regista di The wrestler in Concorso a79, è un’inedita chiusura a riccio in un’unità spazio/temporale priva di inventiva formale rispetto alla visionarietà e allo sfondamento di quinta a cui il regista statunitense ci aveva abituato negli ultimi anni. In un appartamento di una città dell’Idaho, nell’ampio spazio tra sala e cucina giace perennemente seduto su un divano l’obeso Charlie (con una tuta protesica enorme da 130per fargli raggiungere un peso quasi doppio), ...

