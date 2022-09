Leao e Maignan, il primo derby RedBird è del Milan. Inter, troppi campanelli d’allarme (Di sabato 3 settembre 2022) Subito cancellata la prestazione opaca di Reggio Emilia, il Milan rialza la testa e lo fa alla grande, vincendo il derby con l’Inter e portandosi momentaneamente in vetta al campionato. Una prestazione esaltante quella dei rossoneri, che giocano una partita camaleontica, di certo altalenante, ma sempre con grande attenzione, cuore e voglia di sacrificarsi, ribaltando il vantaggio iniziale dei nerazzurri che invece devono fare i conti con troppe fragilità psicologiche: una volta subito il gol del pari, è mancata la capacità di gestione, un nuovo blackout come a Roma con la Lazio che non può far altro che far scattare dei pericolosi campanelli d’allarme. Due sconfitte in cinque partite, nove punti come la Juventus tanto criticata per la sua ‘pareggite’, la sensazione che in trasferta ci siano troppe ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Subito cancellata la prestazione opaca di Reggio Emilia, ilrialza la testa e lo fa alla grande, vincendo ilcon l’e portandosi momentaneamente in vetta al campionato. Una prestazione esaltante quella dei rossoneri, che giocano una partita camaleontica, di certo altalenante, ma sempre con grande attenzione, cuore e voglia di sacrificarsi, ribaltando il vantaggio iniziale dei nerazzurri che invece devono fare i conti con troppe fragilità psicologiche: una volta subito il gol del pari, è mancata la capacità di gestione, un nuovo blackout come a Roma con la Lazio che non può far altro che far scattare dei pericolosi. Due sconfitte in cinque partite, nove punti come la Juventus tanto criticata per la sua ‘pareggite’, la sensazione che in trasferta ci siano troppe ...

