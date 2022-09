Kouame risponde a Milik | poi Perin salva la Juve | 1 - 1 a Firenze con Vlahovic in panchina

StefaniaStefyss : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #FiorentinaJuve 1-1: Kouame risponde a Milik, Perin salva la Juve parando un rigore a Jovic ?? ? [@romeoagre… - filadelfo72 : Risultati finali Serie A, Fiorentina-Juventus: Kouamé risponde a Milik - RaiNews : Kouame risponde a Milik, Jovic sbaglia un rigore, così Fiorentina e Juventus non vanno oltre un 1-1 nel primo dei t… - romeoagresti : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #FiorentinaJuve 1-1: Kouame risponde a Milik, Perin salva la Juve parando un rigore a Jovic ?? ? [@romeoagre… - MASSIMI45711369 : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #FiorentinaJuve 1-1: Kouame risponde a Milik, Perin salva la Juve parando un rigore a Jovic ?? ? [@romeoagre… -

In campo Fiorentina - Juventus 1 - 1. Finisce in pareggio la sfida all'Artemio Franchi di Firenze . La cronaca Nel prossimo turno di campionato, la Juventus giocherà in casa contro la Salernitana ...ROMA - La Juve gioca dieci minuti, la Fiorentina ottanta e si mangia le mani. Finisce 1 - 1 al Franchi, con gli uomini di Allegri avanti alla prima occasione costruita e poi chiusi dietro a fortino a ... Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: Kouame risponde a Milik - Sportmediaset Termina 1-1 il primo anticipo della quinta giornata di Serie A tra Fiorentina e Juventus al Franchi. Bianconeri avanti al 9' con Milik (in panchina per tutta la partita l'ex viola Vlahovic) ...Termina 1-1 la partita del sabato pomeriggio al Franchi tra Fiorentina e Juventus, con Kouame che risponde all’iniziale vantaggio di Milik. A fine primo tempo da segnalare un rigore parato da Perin su ...