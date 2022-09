Durerà due anni La profezia finale di Roubini | ecco cosa accadrà presto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 settembre 2022) Nouriel, economista della New York Univeristy, spiega, in un'intervista a LaStampa,a causa della crisi economica globale. L'economista ha le idee molto chiare e le sue previsioni non fanno ben sperare: "Sta arrivando una recessione che potrebbe durare", spiega laconico. Poi articola il suo ragionamento e svela dove sida il grande rischio per la nostra economia: "Il problema della stagflazione, o peggio della recessione, è concreto. Sarà un periodo lungo, brutto, brutale, non sarà breve e superficiale, sarà associato a difficoltà finanziarie. Le famiglie faranno fatica, le imprese avranno problemi di zombificazione. Il tutto mentre i governi non potranno agire con la leva fiscale come dovrebbero fare, perché i margini per farlo sono bassi. La mia ...