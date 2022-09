Speranza “Voto è referendum fra sanità pubblica o privata” (Di venerdì 2 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Quando Letta ha fatto quei manifesti in nero e rosso ha lanciato il segnale di un referendum, chiaro lo facciamo per via di una legge elettorale in cui il 37% dei seggi è assegnato per via uninominale quindi ci sono solo due coalizioni che possono vincere, ma penso che noi dobbiamo dire che il Voto di settembre è un referendum”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo ad una iniziativa elettorale svoltasi quest’oggi a Firenze. “Dobbiamo dire che è un referendum su cose concrete- ha aggiunto Speranza- sanità pubblica, difesa dell’universalità, fiducia nella scienza, e dall’altro lato l’idea che anche sulla sanità può decidere il mercato, che le logiche del profitto possono essere più ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Quando Letta ha fatto quei manifesti in nero e rosso ha lanciato il segnale di un, chiaro lo facciamo per via di una legge elettorale in cui il 37% dei seggi è assegnato per via uninominale quindi ci sono solo due coalizioni che possono vincere, ma penso che noi dobbiamo dire che ildi settembre è un”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo ad una iniziativa elettorale svoltasi quest’oggi a Firenze. “Dobbiamo dire che è unsu cose concrete- ha aggiunto, difesa dell’universalità, fiducia nella scienza, e dall’altro lato l’idea che anche sullapuò decidere il mercato, che le logiche del profitto possono essere più ...

AlbertoBagnai : @RitaVetgnano @xnitius Mentre chiedere conto a me di parole pronunciate da non si sa chi e non si sa dove è corrett… - IlModeratoreWeb : Speranza “Voto è referendum fra sanità pubblica o privata” - - nestquotidiano : Speranza “Voto è referendum fra sanità pubblica o privata” - ginko600 : Se i Napoletani al voto manderanno #Speranza a casa, vinceranno il campionato, altrimenti solo zona Uefa e perderan… - Gigliom57 : RT @TeeioIoete: @BarillariDav Se solo la gente capisse quanto valore ha un voto dato a voi ...invece sono ancora lì che blaterano su complo… -