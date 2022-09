Russia, è giallo sulla morte del top manager della Lukoil: le ipotesi (Di giovedì 1 settembre 2022) Il presidente del consiglio di amministrazione e primo vicepresidente esecutivo della compagnia petrolifera russa Ravil Maganov, è morto. È giallo sul decesso. Fonti ufficiose affermano che sarebbe avvenuto dopo una dalla finestra del sesto piano della Clinica centrale ospedaliera di Mosca, il centro in cui vengono curate personalità di spicco della Russia. A dare la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Il presidente del consiglio di amministrazione e primo vicepresidente esecutivocompagnia petrolifera russa Ravil Maganov, è morto. Èsul decesso. Fonti ufficiose affermano che sarebbe avvenuto dopo una dalla finestra del sesto pianoClinica centrale ospedaliera di Mosca, il centro in cui vengono curate personalità di spicco. A dare la L'articolo proviene da Inews24.it.

