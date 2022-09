orizzontescuola : Ronzulli: “La vera scuola è quella in presenza, tra i banchi con i compagni, no Dad contro il caro-energia” - UmanoResiliente : Le scemenze di Ronzulli e Salvini su gas e energia riflettono la vera crisi della democrazia italiana #30agosto - CarterNicK50 : RT @NICOLACATAR: @CarterNicK50 @valigiablu @MarastiMattia @pdnetwork @EnricoLetta È peggio di come sembra | Le scemenze di Ronzulli e Salvi… - BeltramoPaolo : RT @nicvaccani: Le scemenze di Ronzulli e Salvini su gas e energia riflettono la vera crisi della democrazia italiana - universo_astro : RT @nicvaccani: Le scemenze di Ronzulli e Salvini su gas e energia riflettono la vera crisi della democrazia italiana -

Linkiesta.it

Senatrice, tutti i sondaggi danno il centrodestra in vantaggio da 16 a 18 punti. Che cosa ... ormai, unae propria emergenza nazionale. Ovviamente, non è una responsabilità attribuibile ...Giacché la presa per i fondelli è continuata " come avrebbe potuto fermarsi "ha messo su il broncio accusando la sinistra di attaccarla "per una grafica non indovinata", piuttosto che "... Le scemenze di Ronzulli e Salvini su gas e energia riflettono la vera crisi della democrazia italiana Dalle liste alla campagna elettorale con un occhio agli assetti futuri. Sono tanti i dossier che passano sulla scrivania di Licia Ronzulli, una dei consiglieri più ascoltati dal presidente Silvio Berl ...Berlusconi punta a guidare il Senato ma il suo partito è sempre più in crisi. Nel centrodestra circola una lista di ministri: ...