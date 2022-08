LIVE Napoli-Lecce. Segui gli aggiornamenti in diretta (Di mercoledì 31 agosto 2022) 6?: Di Lorenzo ne ha di birra in questa prima fase ed infatti avanza spesso. Anguissa lo pesca sull’out di destra ma il suo cross per Osimhen è sbilenco ed esce ampiamento a lato. 4?: prima sortita offensiva del Napoli. Politano premia la sovrapposizione di Di Lorenzo che crossa. La palla arriva al centro ma è alta: Elmas prova l’acrobazia ma non riesce a toccare il pallone e la difesa salentina respinge. 2?. Possesso palla nei piedi del Napoli. 1?: Marcenaro fischia l’inizio del match. Tabellino: Napoli-Lecce Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, OLIVEra; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Colombo, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 31 agosto 2022) 6?: Di Lorenzo ne ha di birra in questa prima fase ed infatti avanza spesso. Anguissa lo pesca sull’out di destra ma il suo cross per Osimhen è sbilenco ed esce ampiamento a lato. 4?: prima sortita offensiva del. Politano premia la sovrapposizione di Di Lorenzo che crossa. La palla arriva al centro ma è alta: Elmas prova l’acrobazia ma non riesce a toccare il pallone e la difesa salentina respinge. 2?. Possesso palla nei piedi del. 1?: Marcenaro fischia l’inizio del match. Tabellino:(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Ora; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti(4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Colombo, ...

sscnapoli : Segui #NapoliJuveStabia sulla nostra pagina Facebook! ?? - alsportsupdater : ?LIVE STREAM HD?? Juventus vs Spezia live Juventus Spezia in diretta ????Watch HERE: - updatealnews : ?LIVE STREAM HD?? Juventus vs Spezia live Juventus Spezia in diretta ????Watch HERE: - LiveSeria : ?LIVE STREAM HD?? Juventus vs Spezia live Juventus Spezia in diretta ????Watch HERE: - soccer_cbs : RT @nba_livees: Empoli vs Hellas Verona Sampdoria vs Lazio Udinese vs Fiorentina Juventus vs Spezia Napoli vs Lecce Live Now:: https://t.c… -