Sconcerti a CM: 'Altro che vergogna, Mou è caduto nella trappola di Allegri. La Juve non tira in porta, che errori di Inzaghi! E su CR7-Napoli...' (Di lunedì 29 agosto 2022) Sconcerti, è un buon affare Cristiano Ronaldo al Napoli? E per chi? «Nei meandri della società non entro. Dico solo che... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022), è un buon affare Cristiano Ronaldo al? E per chi? «Nei meandri della società non entro. Dico solo che...

sportli26181512 : Sconcerti a CM: 'Altro che vergogna, Mou è caduto nella trappola di Allegri. La Juve non tira in porta, che errori… - LALAZIOMIA : Sconcerti a CM: 'Altro che vergogna, Mou è caduto nella trappola di Allegri. La Juve non tira in porta, che errori… - cmdotcom : #Sconcerti a CM: 'Altro che vergogna, Mou è caduto nella trappola di Allegri. La Juve non tira in porta, che errori… - giothepink : @MaxNerozzi Sconcerti, un altro ubriacone. - SpazioInter : Champions League, altro che impossibile: l'idea di Sconcerti sul girone dell'Inter! - -