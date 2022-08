Per Calenda Meloni & C. sono avversari, mentre Conte e Letta sono nemici. Che simpatizzi con le destre? (Di domenica 28 agosto 2022) Siccome la stupidità ha un limite, c’è qualcosa che non torna. Che senso ha prendersela con quelli della stessa cordata? Perché creare il terzo polo in un sistema bipolare? Non volersi alleare con chi è contrario al sovranismo, significa perdere tutti i collegi uninominali. Come quando Renzi presentò due candidati del PD alle regionali in Liguria e vinse Forza Italia. Se no, quando diventava Toti governatore? Essendo il M5S schifato dagli altri, ci sono addirittura quattro poli. Demenziale o cos’altro? Il terzo polo raccoglie chi ha lasciato il PD, dopo essere stato eletto, e pochi dignitosi evasi di Forza Italia Il PD è il predellino per entrare in parlamento – europeo Calenda, nazionale Renzi – poi lo lasciano, lo denigrano e fanno un nuovo partito “più serio”, per potere comandare. Se nessuno è affidabile in Italia è perché si ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) Siccome la stupidità ha un limite, c’è qualcosa che non torna. Che senso ha prendersela con quelli della stessa cordata? Perché creare il terzo polo in un sistema bipolare? Non volersi alleare con chi è contrario al sovranismo, significa perdere tutti i collegi uninominali. Come quando Renzi presentò due candidati del PD alle regionali in Liguria e vinse Forza Italia. Se no, quando diventava Toti governatore? Essendo il M5S schifato dagli altri, ciaddirittura quattro poli. Demenziale o cos’altro? Il terzo polo raccoglie chi ha lasciato il PD, dopo essere stato eletto, e pochi dignitosi evasi di Forza Italia Il PD è il predellino per entrare in parlamento – europeo, nazionale Renzi – poi lo lasciano, lo denigrano e fanno un nuovo partito “più serio”, per potere comandare. Se nessuno è affidabile in Italia è perché si ...

