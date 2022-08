Melisa Raouf vince Miss Inghilterra completamente struccata. Non era mai successo (Di venerdì 26 agosto 2022) Bellezza al naturale, senza un filo di trucco: Melisa Raouf ha preso parte alle semi finali Miss Inghilterra completamente struccata e ha vinto non solo una fascia ma anche il passaggio alle finali. È la prima volta che accade nella storia del concorso: in 94 anni, ovvero da quando è inizato Miss Inghilterra, nessuna reginetta di bellezza si è mai mostrata con il viso completamente privo di make up. Una scelta che ha fato parlare di sé, perché è un invito ad amarsi per come si è. Melisa Raouf a Miss Inghilterra vola in finale senza trucco, e intanto vince un premio Melisa Raouf a Miss ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 agosto 2022) Bellezza al naturale, senza un filo di trucco:ha preso parte alle semi finalie ha vinto non solo una fascia ma anche il passaggio alle finali. È la prima volta che accade nella storia del concorso: in 94 anni, ovvero da quando è inizato, nessuna reginetta di bellezza si è mai mostrata con il visoprivo di make up. Una scelta che ha fato parlare di sé, perché è un invito ad amarsi per come si è.vola in finale senza trucco, e intantoun premio...

fanpage : È la prima volta che accade in 94 anni di storia del concorso. Melisa Raouf ha deciso di competere per il titolo di… - AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: È la prima volta che accade in 94 anni di storia del concorso. Melisa Raouf ha deciso di competere per il titolo di Miss Inghi… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: È la prima volta che accade in 94 anni di storia del concorso. Melisa Raouf ha deciso di competere per il titolo di Miss Inghi… - Gazzettino : Miss Inghilterra, Melisa Raouf la prima ragazza in gara senza trucco: «Sto bene con i miei difetti» - angiuoniluigi : RT @fanpage: È la prima volta che accade in 94 anni di storia del concorso. Melisa Raouf ha deciso di competere per il titolo di Miss Inghi… -