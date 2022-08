Juve-Roma, Mourinho: “Una sola novità a Torino” (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “La squadra che gioca domani è la stessa di lunedì Matic al posto di Zaniolo”. José Mourinho, allenatore della Roma, annuncia l’unica novità nella formazione che domani a Torino affronta la Juventus nell’anticipo della terza giornata della Serie A. “Arriviamo con sei punti in due partite ed è importante. Ma arriviamo anche con la situazione di Zaniolo e Wijnaldum che sono due calciatori importanti per noi e cambiano la prospettiva della gara. Una cosa è avere una rosa più soluzioni e un’altra avere una rosa con meno soluzioni”, dice il tecnico portoghese. Quella di domani contro la Juventus “è una partita contro una grande squadra che vuole vincere lo scudetto, ma è una delle 38 gare della stagione. Giocare oggi o alla giornata 37 è la stessa cosa. Giocare contro una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “La squadra che gioca domani è la stessa di lunedì Matic al posto di Zaniolo”. José, allenatore della, annuncia l’unicanella formazione che domani aaffronta lantus nell’anticipo della terza giornata della Serie A. “Arriviamo con sei punti in due partite ed è importante. Ma arriviamo anche con la situazione di Zaniolo e Wijnaldum che sono due calciatori importanti per noi e cambiano la prospettiva della gara. Una cosa è avere una rosa più soluzioni e un’altra avere una rosa con meno soluzioni”, dice il tecnico portoghese. Quella di domani contro lantus “è una partita contro una grande squadra che vuole vincere lo scudetto, ma è una delle 38 gare della stagione. Giocare oggi o alla giornata 37 è la stessa cosa. Giocare contro una ...

