Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 agosto 2022)DEL 25 AGOSTOORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER UN MEZZO PEDSANTE IN PANNE TRA LA BARRIERA DISUD E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO-NAPOLI. SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA. SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA ARDEATINA E APPIA IN ESTERNA. TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA CIRCONE ANCORA SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI TRA FALCIANO E VILLA LITERNO A CAUSA DI UN INCENDIO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI. SERVIZIO TORNATO REOGLARE INVECE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI. TRASPORTO ...