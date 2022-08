Umtiti al Lecce, ora è ufficiale: un campione del mondo sbarca nel Salento (Di giovedì 25 agosto 2022) L'ufficialità è arrivata con una breve nota diffusa dall'Ufficio stampa del Lecce: Samuel Umtiti , difensore campione del mondo in carica con la Nazionale francese , è il nuovo acquisto della società ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) L'ufficialità è arrivata con una breve nota diffusa dall'Ufficio stampa del: Samuel, difensoredelin carica con la Nazionale francese , è il nuovo acquisto della società ...

