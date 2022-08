Draghi ma anche Meloni: al Meeting applaudono chi vince (Di giovedì 25 agosto 2022) 00:00 Draghi va al Meeting di Rimini, Repubblica e Domani dicono che è una botta alla destra perché è contro sovranismo. Comunque, dice che l’Italia ce la farà con qualsiasi governo: perfetto gesuita. 04:15 Come avviene dal 1980 con Andreotti, è uno spellarsi le mani di applausi per Draghi. Tanto che Di Vico si chiede come sia possibile applaudire sia Meloni sia il premier, ma vabbè. Questi secondo me applaudirebbero anche la Ferragni. 06:00 Parola ai commensali, grazie per tutte le vostre donazioni! 07:05 I ciellini, giustamente, hanno sempre ignorato Conte, anche quando era premier. 08:05 La follia dell’Agcom che vieta il confronto tra Letta e Meloni. Burocrati! 10:14 A me bloccano Instagram sulla prima pagina dell’Unità e a Chiara Ferragni su sta cavolata ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 25 agosto 2022) 00:00va aldi Rimini, Repubblica e Domani dicono che è una botta alla destra perché è contro sovranismo. Comunque, dice che l’Italia ce la farà con qualsiasi governo: perfetto gesuita. 04:15 Come avviene dal 1980 con Andreotti, è uno spellarsi le mani di applausi per. Tanto che Di Vico si chiede come sia possibile applaudire siasia il premier, ma vabbè. Questi secondo me applaudirebberola Ferragni. 06:00 Parola ai commensali, grazie per tutte le vostre donazioni! 07:05 I ciellini, giustamente, hanno sempre ignorato Conte,quando era premier. 08:05 La follia dell’Agcom che vieta il confronto tra Letta e. Burocrati! 10:14 A me bloccano Instagram sulla prima pagina dell’Unità e a Chiara Ferragni su sta cavolata ...

