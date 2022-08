Di Maria recupera per la Roma? Le ultime sull’argentino (Di giovedì 25 agosto 2022) La Juventus sta preparando la super sfida con la Roma e sono ore decisive per capire se Allegri potrà contare su Di Maria. Alla terza giornata, i ragazzi di Allegri (dopo i quattro punti conquistati tra Sassuolo e Sampdoria) sfideranno la Roma nel primo big match stagionale per i bianconeri. Una partita non semplice contro una squadra forte e dove Bonucci e compagni dovranno rispondere dopo la brutta prestazione in casa della Samp; in queste ore il tecnico scoprirà se potrà contare sul recupero di Di Maria, giocatore fondamentale nello scacchiere della Juventus. LaPresseContro il Sassuolo abbiamo subito visto l’importanza di Di Maria per la Juventus; l’argentino, oltre ad aver trovato subito la via della rete, si rese protagonista di una serie di giocate di assoluto livello. Giocatore di qualità, abile ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 25 agosto 2022) La Juventus sta preparando la super sfida con lae sono ore decisive per capire se Allegri potrà contare su Di. Alla terza giornata, i ragazzi di Allegri (dopo i quattro punti conquistati tra Sassuolo e Sampdoria) sfideranno lanel primo big match stagionale per i bianconeri. Una partita non semplice contro una squadra forte e dove Bonucci e compagni dovranno rispondere dopo la brutta prestazione in casa della Samp; in queste ore il tecnico scoprirà se potrà contare sul recupero di Di, giocatore fondamentale nello scacchiere della Juventus. LaPresseContro il Sassuolo abbiamo subito visto l’importanza di Diper la Juventus; l’argentino, oltre ad aver trovato subito la via della rete, si rese protagonista di una serie di giocate di assoluto livello. Giocatore di qualità, abile ...

ArmandaGelsomin : RT @sportli26181512: Juve, l'infermeria si svuota: Bonucci e Szczesny pronti per la Roma. Di Maria e Pogba...: Buone notizie per Massimilia… - sportli26181512 : Juve, l'infermeria si svuota: Bonucci e Szczesny pronti per la Roma. Di Maria e Pogba...: Buone notizie per Massimi… - _M1NdOfMiNe_ : di maria recupera prima della champions - MinoM91279590 : @FabPec53 @MVilaAcademy Inzaghi e’ vittimista nato tanto quest’anno non vincerete uguale ……il Milan ne vincerà un a… - andrefass1 : @Cate1081 @GiovaAlbanese Di Maria infortunio all’adduttore non al bicipite femorale. E poi ogni infortunio è divers… -