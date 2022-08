Covid, in Cina milioni in fila a 40 gradi per un test (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Ammassati, in fila, avvolti da un’aria bollente. Per un test Covid obbligatorio. Accade nella zona centrale di Chongqing, nella Cina della strategia ‘Zero Covid’, dove le autorità hanno deciso per test di massa, costringendo – nel mezzo di una terribile ondata di calore – milioni di persone a restare per ore in fila sotto al sole. Chongqing, riporta la Cnn, ha segnalato ieri 40 casi di Covid-19, 146 in tutto dalla metà mese. E ieri le autorità hanno ordinato a più di 10 milioni di abitanti dei distretti centrali della città di sottoporsi a un test Covid, in uno degli oltre 3.800 hub allestiti, in una giornata in cui si sono superati di 40 gradi. Per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Ammassati, in, avvolti da un’aria bollente. Per unobbligatorio. Accade nella zona centrale di Chongqing, nelladella strategia ‘Zero’, dove le autorità hanno deciso perdi massa, costringendo – nel mezzo di una terribile ondata di calore –di persone a restare per ore insotto al sole. Chongqing, riporta la Cnn, ha segnalato ieri 40 casi di-19, 146 in tutto dalla metà mese. E ieri le autorità hanno ordinato a più di 10di abitanti dei distretti centrali della città di sottoporsi a un, in uno degli oltre 3.800 hub allestiti, in una giornata in cui si sono superati di 40. Per ...

Adnkronos : Covid, in Cina milioni in fila a 40 gradi per un test - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid, in Cina milioni in fila a 40 gradi per un test - VerdiVeneto : RT @Adnkronos: Covid, in Cina milioni in fila a 40 gradi per un test - Franciwinwar : @Vicidominus No gigi covid? In Cina hanno smentito esistenza. - Adriana04966084 : @TgLa7 ora si che scoppiera' la Guerra Mondiale .. giggino o'JETTATORE ando' in Cina e scoppio il covid, a Mal… -