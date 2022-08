UEFA CHAMPIONS LEAGUE. STASERA DINAMO ZAGABRIA-BODO GLIMT (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il BODO GLIMT per la storia. DINAMO voglia di rivincita. Questa sera al Maksimir le due formazioni si giocano il tutto per tutto; in una sfida ricca di tensione, ma allo stesso tempo carica di adrenalina. All or Nothing, per usare un termine inglese; in una sfida che vale un’intera stagione. La squadra norvegese allenata da Knutsen, arriva all’appuntamento da grande protagonista di questi preliminari, dopo aver annientato Zalgiris e Linfield, è riuscita a imporsi, anche, per 1 a 0 sulla squadra croata. La rete di Pellegrino consegna, infatti, ai gialloneri un piccolo vantaggio; ma il rammarico di non aver archiviato il passaggio del turno dopo aver dominato gara 1 è immenso. La DINAMO, infatti, è un club importante intriso di qualità ed esperienza, abituato a disputare determinate partite, grazie all’esperienza ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilper la storia.voglia di rivincita. Questa sera al Maksimir le due formazioni si giocano il tutto per tutto; in una sfida ricca di tensione, ma allo stesso tempo carica di adrenalina. All or Nothing, per usare un termine inglese; in una sfida che vale un’intera stagione. La squadra norvegese allenata da Knutsen, arriva all’appuntamento da grande protagonista di questi preliminari, dopo aver annientato Zalgiris e Linfield, è riuscita a imporsi, anche, per 1 a 0 sulla squadra croata. La rete di Pellegrino consegna, infatti, ai gialloneri un piccolo vantaggio; ma il rammarico di non aver archiviato il passaggio del turno dopo aver dominato gara 1 è immenso. La, infatti, è un club importante intriso di qualità ed esperienza, abituato a disputare determinate partite, grazie all’esperienza ...

