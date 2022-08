Tutti i social e le piattaforme lo bannano per i contenuti misogini che pubblica (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chi è Andrew Tate e quale è la sua storia? Ricapitolando, il nome dell’uomo inizia a essere conosciuto nel 2016 in seguito all’eliminazione dal Grande Fratelli in UK dopo l’uscita di un video in cui sembrava aggredire una donna. Del video, all’epoca, il lottatore di kickboxing ha detto che si trattava di «una menzogna totale che cercava di mettermi in cattiva luce». L’uomo si è fatto notare, negli anni successivi, per la pubblicazione di una serie di contenuti misogini sui social e – per questo – ora risulta essere bloccato su Tutti i social network e le piattaforme. Ultimo, in ordine cronologico, è stato Youtube. Una vera e propria presa di posizione, quella di Andrew Tate bannato, contro i contenuti di odio nei confronti delle donne che vede ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chi è Andrew Tate e quale è la sua storia? Ricapitolando, il nome dell’uomo inizia a essere conosciuto nel 2016 in seguito all’eliminazione dal Grande Fratelli in UK dopo l’uscita di un video in cui sembrava aggredire una donna. Del video, all’epoca, il lottatore di kickboxing ha detto che si trattava di «una menzogna totale che cercava di mettermi in cattiva luce». L’uomo si è fatto notare, negli anni successivi, per lazione di una serie disuie – per questo – ora risulta essere bloccato sunetwork e le. Ultimo, in ordine cronologico, è stato Youtube. Una vera e propria presa di posizione, quella di Andrew Tate bannato, contro idi odio nei confronti delle donne che vede ...

