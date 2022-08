Davide Ferrerio ridotto in fin di vita per uno scambio di persona: la ricostruzione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ci sarebbe uno scambio di persona all’origine della brutale aggressione di cui Davide Ferrerio è rimasto vittima. Il ragazzo bolognese, che era a Crotone in vacanza con sua mamma, dai nonni, sarebbe stato aggredito non per uno sguardo di troppo, ma per un errore. E’ quanto emerge dalle indagini che stanno andando avanti e che stanno ricostruendo quello che sarebbe successo il giorno in cui il ventenne è stato ridotto in fin di vita da un suo coetaneo. Ai fini della narrazione, è chiaro, poco cambia: Davide è stato trasferito a Bologna, dopo aver ricevuto le prime cure a Catanzaro e le sue condizioni, sono ancora serie. Che avesse guardato una ragazza o che fosse vittima per errore, poco cambia. Davide è in un letto di ospedale e lotta per sopravvivere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ci sarebbe unodiall’origine della brutale aggressione di cuiè rimasto vittima. Il ragazzo bolognese, che era a Crotone in vacanza con sua mamma, dai nonni, sarebbe stato aggredito non per uno sguardo di troppo, ma per un errore. E’ quanto emerge dalle indagini che stanno andando avanti e che stanno ricostruendo quello che sarebbe successo il giorno in cui il ventenne è statoin fin dida un suo coetaneo. Ai fini della narrazione, è chiaro, poco cambia:è stato trasferito a Bologna, dopo aver ricevuto le prime cure a Catanzaro e le sue condizioni, sono ancora serie. Che avesse guardato una ragazza o che fosse vittima per errore, poco cambia.è in un letto di ospedale e lotta per sopravvivere ...

