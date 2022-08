Non basta una magia di Insigne, vince l’Inter Miami di Higuain | VIDEO (Di domenica 21 agosto 2022) Pesante sconfitta del Toronto nell’ultima giornata di MLS. Non è un buon momento per Bernardeschi e compagni, reduci da un solo punto conquistato nelle ultime due giornate che ha complicato la corsa in classifica. Brutto ko contro l’Inter Miami di Gonzalo Higuain, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Vantaggio dei padroni di casa con Mota, clamoroso l’errore del portiere Alex Bono. Al 28? Insigne si dimostra un fuoriclasse e trova il pareggio con un gol da stropicciarsi gli occhi. Le due squadre giocano a viso aperto con l’obiettivo di conquistare la vittoria. Al 44? è Lassiter a siglare il gol del definitivo 2-1. Il Magnifico, indeed. A sliding stunner from Lorenzo Insigne! ? pic.twitter.com/u2AHNg19XW — Major League Soccer (@MLS) August 21, 2022 L'articolo Non basta una ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 agosto 2022) Pesante sconfitta del Toronto nell’ultima giornata di MLS. Non è un buon momento per Bernardeschi e compagni, reduci da un solo punto conquistato nelle ultime due giornate che ha complicato la corsa in classifica. Brutto ko controdi Gonzalo, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Vantaggio dei padroni di casa con Mota, clamoroso l’errore del portiere Alex Bono. Al 28?si dimostra un fuoriclasse e trova il pareggio con un gol da stropicciarsi gli occhi. Le due squadre giocano a viso aperto con l’obiettivo di conquistare la vittoria. Al 44? è Lassiter a siglare il gol del definitivo 2-1. Il Magnifico, indeed. A sliding stunner from Lorenzo! ? pic.twitter.com/u2AHNg19XW — Major League Soccer (@MLS) August 21, 2022 L'articolo Nonuna ...

