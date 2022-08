Putin accusa ucraini di attacchi nella centrale di Zaporizhzhia e approva ispezione Aiea (Di sabato 20 agosto 2022) - Ieri il colloquio del presidente russo con Emmanuel Macron. La missione potrebbe avvenire nei primi di settembre. La Cnn aveva mostrato mezzi russi all'interno della sala turbine connessa a uno dei ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 agosto 2022) - Ieri il colloquio del presidente russo con Emmanuel Macron. La missione potrebbe avvenire nei primi di settembre. La Cnn aveva mostrato mezzi russi all'interno della sala turbine connessa a uno dei ...

rulajebreal : Assad & Putin utilizzarono armi chimiche contro i civili dando poi la colpa all’Isis. Ora la Russia controlla la ce… - zazoomblog : Salvini sotto accusa per il patto di cooperazione con il partito di Putin ora disconosce Mosca - #Salvini #sotto… - LaMalfidata : RT @HSkelsen: Un tribunale russo in #Crimea ha multato il cliente di un bar karaoke per 50.000 rubli con l'accusa di 'scredito' dell'eserci… - ClaudioFacchin5 : RT @HSkelsen: Un tribunale russo in #Crimea ha multato il cliente di un bar karaoke per 50.000 rubli con l'accusa di 'scredito' dell'eserci… - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: L'accusa di Putin: 'Gli Stati Uniti di vogliono prolungare il conflitto'. Esplosioni in Crimea. Braccio di ferro sulla ispezion… -