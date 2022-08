Israele e Turchia si riavvicinano dopo un lungo gelo (Di giovedì 18 agosto 2022) Oltre 10 anni di gelo diplomatico e scambi di accuse. Ma da oggi Israele e Turchia ricuciono i rapporti con il ritorno dei rispettivi ambasciatori, aprendo nuove prospettive nella regione. Ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Oltre 10 anni didiplomatico e scambi di accuse. Ma da oggiricuciono i rapporti con il ritorno dei rispettivi ambasciatori, aprendo nuove prospettive nella regione. Ad ...

Radio3tweet : RT @radio3mondo: Il #podcast della #rassegnastampa internazionale di oggi #18agosto condotta da @DavideLerner su @Radio3tweet #Ucraina #Ru… - DavideLerner : RT @radio3mondo: Il #podcast della #rassegnastampa internazionale di oggi #18agosto condotta da @DavideLerner su @Radio3tweet #Ucraina #Ru… - hellisp : @marisameli2 @Ste_Mazzu La Turchia ha in casa milioni di immigrati che l’Ue chiede di non far passare e l’UE paga p… - ManginiE : RT @radio3mondo: Il #podcast della #rassegnastampa internazionale di oggi #18agosto condotta da @DavideLerner su @Radio3tweet #Ucraina #Ru… - marisameli2 : @hellisp @Ste_Mazzu Invece in Turchia o Israele cosa succede? -