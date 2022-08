Fortnite: in arrivo un evento crossover con Dragon Ball (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fortnite è uno dei giochi più giocati degli ultimi anni e Dragon Ball una delle serie più amate, perché non unire ambo i mondi come da tempo ci ha abituato il celebre titolo di Epic Games Ci risiamo, dopo l’arrivo dei personaggi della Marvel e di Guerre Stellari, il famoso “colosso” di Fortnite ha deciso di acquisire al suo interno anche il mondo ideato e disegnato da Akira Toriyama, ovvero Dragon Ball! E in che modo? Ma naturalmente con un evento crossover, ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine. Fortnite: ecco qui i dettagli sull’evento Dragon Ball Solo la scorsa settimana un tweet di Fortnite aveva annunciato l’evento ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 agosto 2022)è uno dei giochi più giocati degli ultimi anni euna delle serie più amate, perché non unire ambo i mondi come da tempo ci ha abituato il celebre titolo di Epic Games Ci risiamo, dopo l’dei personaggi della Marvel e di Guerre Stellari, il famoso “colosso” diha deciso di acquisire al suo interno anche il mondo ideato e disegnato da Akira Toriyama, ovvero! E in che modo? Ma naturalmente con un, ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine.: ecco qui i dettagli sull’Solo la scorsa settimana un tweet diaveva annunciato l’...

