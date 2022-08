Bambino rischia di soffocare in spiaggia con un chicco d'uva: salvato da una pediatra e un'infermiera in ferie (Di martedì 16 agosto 2022) Un Bambino di un anno e mezzo ha rischiato di soffocare per un acino d'uva andato di traverso. Il piccolo, che si trovava in spiaggia con i genitori a Solanas (Cagliari) per trascorrere... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 16 agosto 2022) Undi un anno e mezzo hato diper un acino d'uva andato di traverso. Il piccolo, che si trovava incon i genitori a Solanas (Cagliari) per trascorrere...

mayabug2 : Nato co la camicia ???? Bambino rischia di soffocare in spiaggia con un chicco d'uva: salvato da una pediatra e un'… - AnsaSardegna : Rischia di soffocare con acino uva,bimbo salvato in spiaggia. Un bambino di un anno e mezzo è stato soccorso a Sola… - giovannina23 : RT @FulvioPettinato: Con la Bonino al PD si rischia che sarà più semplice adottare un bambino per una coppia LGBT anziché per una coppia et… - PChiapparone : Bambino rischia di soffocare in spiaggia con un chicco d'uva: salvato da una pediatra e un'infermiera in ferie… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #bambino rischia di soffocare in spiaggia con un chicco d'#uva: salvato da una pediatra e un'infermiera in ferie https:… -