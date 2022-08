Video Mark Goldbridge urla in onda mentre il Brentford è quarto a rete contro il Man United

Leggi su justcalcio

(Di sabato 13 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Alcune scene davvero straordinarie si svolgono sabato pomeriggio alCommunity Stadium. Anche se molti fan potrebbero aver suggerito a Thomas Frank’s Bees di violare l’obiettivo del Manchesterad un certo punto questo pomeriggio, pochissimi avrebbero previsto cosa si è svolto. ALTRO:: il Mancapitola quando ilha segnato quattro gol in 35 minuti, lasciando Ten Hag scioccato Altre storie / Ultime notizie Non solo i Red Devils stanno perdendo, ma vengono schiacciati quattro a zero.. Sì, avete letto bene.. QUATTRO NILL. David De Gea ha fumble all’inizio del tiro di Josh DaSilva prima che Mathias Jensen, Ben Mee e Bryan Mbuemo segnassero il secondo, il terzo e ilgol della loro ...