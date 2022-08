Simeone a Villa Stuart: visite mediche in corso (Di sabato 13 agosto 2022) Giovanni Simeone si trova a Villa Stuart per svolgere le visite mediche col Napoli e poi firmare il contratto. Il club azzurro ha chiuso l’affare con il Verona. Il Napoli si assicura Simeone sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, che si attiva solo a determinate condizioni. Il club azzurro qualora dovesse pagare per intero il cartellino del giocatore investirà gli stessi soldi che ha ricevuto dalla cessione di Petagna al Monza. Con le visite mediche in corso a Villa Stuart per Simeone si apre la possibilità che possa essere convocato per la sfida con il Verona. Possibilità che sono sempre minori col tempo che passa. Un bel problema per Luciano Spalletti che non ha altre ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022) Giovannisi trova aper svolgere lecol Napoli e poi firmare il contratto. Il club azzurro ha chiuso l’affare con il Verona. Il Napoli si assicurasulla base di un prestito con obbligo di riscatto, che si attiva solo a determinate condizioni. Il club azzurro qualora dovesse pagare per intero il cartellino del giocatore investirà gli stessi soldi che ha ricevuto dalla cessione di Petagna al Monza. Con leinpersi apre la possibilità che possa essere convocato per la sfida con il Verona. Possibilità che sono sempre minori col tempo che passa. Un bel problema per Luciano Spalletti che non ha altre ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, Giovanni #Simeone arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche ?? - Napoletano1911 : RT @Napoli_Report: #Napoli, Giovanni #Simeone arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. @DiMarzio - WLT79 : RT @MGuardasole: L'arrivo di #Simeone a Villa Stuart: disponibile e sorridente, selfie con i primi tifosi via @DiMarzio - fiore_1926 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, Giovanni #Simeone arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche ?? - ojamako_0708 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, Giovanni #Simeone arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche ?? -