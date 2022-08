"Sapere di averla persa...": lo sfogo drammatico di Francesca Fialdini (Di giovedì 11 agosto 2022) Non ce l'ha fatta Giada Bino. La campionessa italiana di canottaggio nel 2016 protagonista della docuserie Fame d'amore di Rai3, incentrata sulle storie di giovani che lottano contro i disturbi dell'alimentazione sembrava aver vinto la sua battaglia contro l'anoressia e invece si è ritrovata nuovamente in quel tunnel, per lei senza via d'uscita. Fuggita dall'ospedale di Cittiglio dove era ricoverata (aveva pubblicato sui social una foto che la ritraeva di nuovo in ospedale) è stata trovata morta domenica scorsa a Varese. Una perdita che ha lasciato tutti senza parole a cominciare dalla conduttrice di Fame d'amore, Francesca Fialdini. "Sapere di averla persa aumenta il senso di sconfitta e impotenza ma anche di rabbia per come sono andate le cose (arriverà il momento di raccontarvi questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Non ce l'ha fatta Giada Bino. La campionessa italiana di canottaggio nel 2016 protagonista della docuserie Fame d'amore di Rai3, incentrata sulle storie di giovani che lottano contro i disturbi dell'alimentazione sembrava aver vinto la sua battaglia contro l'anoressia e invece si è ritrovata nuovamente in quel tunnel, per lei senza via d'uscita. Fuggita dall'ospedale di Cittiglio dove era ricoverata (aveva pubblicato sui social una foto che la ritraeva di nuovo in ospedale) è stata trovata morta domenica scorsa a Varese. Una perdita che ha lasciato tutti senza parole a cominciare dalla conduttrice di Fame d'amore,. "diaumenta il senso di sconfitta e impotenza ma anche di rabbia per come sono andate le cose (arriverà il momento di raccontarvi questa ...

