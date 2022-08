GdS – Esuberi Ligue 1 | Icardi Psg | Dembélé Lione e Strootman Marsiglia

(Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 11:45:55 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: Oltre all’ex Inter, il Psg deve piazzare Draxler, Kehrer, Rafinha, Gueye, Herrera e Kurzawa. Purehanno lo stesso problema Non solo. In questa calda estate francese, sono vari i giocatori anche di spicco finiti ai margini nei rispettivi club, con il rischio poi di perdere qualche treno per tornare a esprimersi nel calcio che conta. Al Psg, oltre all’ex nerazzurro, tra glivanno contati Draxler, Kehrer, Rafinha, Gueye, Herrera e Kurzawa. Tutti si allenano a parte, come, Amavi, Dieng e Caleta-Car a. E pure a, c’è chi ormai non rientra più nel progetto e viene spinto verso l’uscita, come Boateng, Aouar e la ...

Giornale di Sicilia

Non ci sono grosse richieste per gli unici'over' attualmente presenti in squadra, Somma (per il quale pesa l'alto ingaggio) e Broh (che sembra essere tenuto in considerazione da Baldini). ...Salcedo è in ritiro con Simone Inzaghi , ma al momento non serve alla causa dell'Inter, che anzi - con il ritorno di Romelu Lukaku - proprio in attacco denuncia degli, motivo principale per ... Moneynet Palermo, accordo su esodi e riqualificazione per ridurre gli esuberi Palermo - Corsa, grinta e inserimenti: Broh porta vitamina in mediana. Il centrocampista ha sorpreso contro la Reggiana ...Rifiutata dall’Inter, che non vuole perdere il controllo del 19enne, ma la richiesta di recompra è altro ostacolo insormontabile col Chelsea Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un interess ...