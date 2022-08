VMAs 2022: annunciati i primi performer dei “Video Music Awards” (Di mercoledì 10 agosto 2022) The CW Network trasmetterà in simulcast per il terzo anno consecutivo: VMAs 2022. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto. A partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW). E su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre show I primi performer di VMAs 2022: Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid e Panic! At The Disco: Anita: la carismatica artista pop globale farà il suo debutto sul palco principale dei “VMAs” con una prima esibizione televisiva del suo ultimo singolo in vetta alle classifiche, “Envolver”. Che ha recentemente fatto guadagnare alla superstar brasiliana la certificazione del Guinness dei Primati come prima artista latina solista a raggiungere il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 10 agosto 2022) The CW Network trasmetterà in simulcast per il terzo anno consecutivo:. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto. A partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW). E su MTV(canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre show Idi: Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid e Panic! At The Disco: Anita: la carismatica artista pop globale farà il suo debutto sul palco principale dei “” con una prima esibizione televisiva del suo ultimo singolo in vetta alle classifiche, “Envolver”. Che ha recentemente fatto guadagnare alla superstar brasiliana la certificazione del Guinness dei Primati come prima artista latina solista a raggiungere il ...

