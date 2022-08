Dopo due anni in coma Cristina riabbraccia sua figlia (Di mercoledì 10 agosto 2022) È una storia a lieto fine quella che vi raccontiamo oggi e che non ha a che vedere con le favole della buonanotte che siamo abituate a leggere ai bambini perché è reale, ed è bellissima proprio per questo. È la storia di una mamma che, Dopo aver partorito in coma, è tornata a casa e ha riabbracciato la sua bambina Dopo due anni di lontananza. Una distanza che è stata subito colmata in un abbraccio autentico che conteneva tutto l’amore che appartiene di diritto a un legame che niente e nessuno potrà mai spezzare, quello tra una madre e una figlia. Cristina Rosi, questo il suo nome, è ora a casa, circondata dall’affetto della sua famiglia. A raccontare la sua storia, e il suo ritorno, è stato proprio il marito Gabriele durante un’intervista concessa a Teletruria. “Siamo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 agosto 2022) È una storia a lieto fine quella che vi raccontiamo oggi e che non ha a che vedere con le favole della buonanotte che siamo abituate a leggere ai bambini perché è reale, ed è bellissima proprio per questo. È la storia di una mamma che,aver partorito in, è tornata a casa e hato la sua bambinaduedi lontananza. Una distanza che è stata subito colmata in un abbraccio autentico che conteneva tutto l’amore che appartiene di diritto a un legame che niente e nessuno potrà mai spezzare, quello tra una madre e unaRosi, questo il suo nome, è ora a casa, circondata dall’affetto della sua famiglia. A raccontare la sua storia, e il suo ritorno, è stato proprio il marito Gabriele durante un’intervista concessa a Teletruria. “Siamo ...

