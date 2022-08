Non solo Psg e Messi: il meglio della 1ª di Ligue 1 (Di lunedì 8 agosto 2022) Gol, numeri, statistiche e giocate: Non c'è solo il Psg, rivivi tutto il meglio della 1ª giornata di Ligue 1, anche i gol di Andrè e ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 8 agosto 2022) Gol, numeri, statistiche e giocate: Non c'èil Psg, rivivi tutto il1ª giornata di1, anche i gol di Andrè e ...

CarloCalenda : Chiederei per cortesia a tutti i sostenitori di @Azione_it di non rispondere agli attacchi. Adesso c’è solo lavoro… - elio_vito : Va bene, non demonizziamo la destra, vediamo le sue 'proposte' - le pensioni a 1.000 euro costano 30miliardi, che p… - rubio_chef : La realtà non la raccontano i carnefici???? ma la conta dei morti????. Se riuscire a mistificare anche la civili ammazz… - AlessioMarrocc4 : @Dna_1987 Vero.Con Pogba tornato n.10 al posto di Dybala qualcosa cambierà...come?Ieri Dybala ha giocato e Pogba no… - Karmamietitore : @RoccoTodero @LucaScotti8 Se guadagni molto più degli altri e paghi un po' di più non è un dramma, non vieni ucciso… -