Auto impallinate con la fionda | vetri rotti e rabbia a San Jacopino - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 8 agosto 2022) Per approfondire : Articolo : A 77 anni distruggecon la: denunciato L'estate porta con sé i tormentoni. In San, invece, la bella stagione porta tormenti. Da luglio, in zona via ...

domenicosabell1 : Auto impallinate con la fionda Vetri rotti e rabbia a San Jacopino -

LA NAZIONE

Da luglio, in zona via Toselli, diversesono stateda un misterioso cecchino che, secondo il comitato dei cittadini presieduto da Simone Gianfaldoni, scaglierebbe bulloni con una ...L'bersagliata dal 77enne e la fionda utilizzata Per approfondire : Articolo :con la fionda, vetri rotti e rabbia a San Jacopino A 77 anni distruggecon la fionda . Per questo un fiorentino è stato denunciato dalla polizia di Stato. Tutto è accaduto nella ... Auto impallinate con la fionda Vetri rotti e rabbia a San Jacopino L’estate porta con sé i tormentoni. In San Jacopino, invece, la bella stagione porta tormenti. Da luglio, in zona via Toselli, diverse auto sono state impallinate da un misterioso cecchino che, second ...