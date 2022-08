Mascherine a scuola, le nuove linee guida per settembre (Di sabato 6 agosto 2022) Mascherine a scuola, le nuove linee guida per il nuovo anno scolastico. Ecco le regole che persistono e quelle abolite Il nuovo anno scolastico prenderà il via senza l’uso delle Mascherine. Queste saranno indossate solo da chi è in una condizione di fragilità, ovvero coloro cioè che «sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19», e da chi presenterà sintomi legati al raffreddore. Se il quadro epidemiologico poi dovrebbe peggiorare, nuove restrizioni saranno adottate cammin facendo. Bisognerà stare attenti ai soggetti che presentano “sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita di gusto o olfatto, cefalea intensa, temperatura superiore a 37.5, test diagnostico positivo”. In questo caso la persone dovrà ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 agosto 2022), leper il nuovo anno scolastico. Ecco le regole che persistono e quelle abolite Il nuovo anno scolastico prenderà il via senza l’uso delle. Queste saranno indossate solo da chi è in una condizione di fragilità, ovvero coloro cioè che «sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19», e da chi presenterà sintomi legati al raffreddore. Se il quadro epidemiologico poi dovrebbe peggiorare,restrizioni saranno adottate cammin facendo. Bisognerà stare attenti ai soggetti che presentano “sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita di gusto o olfatto, cefalea intensa, temperatura superiore a 37.5, test diagnostico positivo”. In questo caso la persone dovrà ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi È iniziato l’addio di Speranza: bimbi a scuola senza bavaglio Il 31 agosto scade… - sole24ore : Covid, Sileri: “Non sono previste chiusure e mascherine a scuola, il green pass non serve più” - Il Sole 24 ORE… - LaVeritaWeb : «Effetti non avversi» della fine del governo: il 31 agosto scade il protocollo sulle mascherine. Salvo colpi di cod… - Ienaridens2 : @valy_s @Robypennny @ReteNaz_Scuola @matteosalvinimi Tutto ciò che non avete voluto. Isolamento, tracciamento, Lock… - moneypuntoit : ?? Addio alle mascherine, le nuove regole a scuola: cosa cambia da settembre e per chi ?? -