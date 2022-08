Skateboard: come iniziare (e quale scegliere) (Di venerdì 5 agosto 2022) come iniziare Cavalcare lo Skateboard significa prima di tutto essere in contatto con il proprio baricentro, ovvero con la zona antistante alle nostre vertebre lombari. Siamo all’incirca a livello dell’ombelico, ma tutto il centro addominale riguarda anche la zona paravertebrale, dello psoas e dei muscoli obliqui interni ed esterni e del trasverso, incluso anche il pavimento pelvico. Essere a contatto con queste parti del corpo significa sapersi ben destreggiare anche quando sei in appoggio unipodalico sulla tavola. Per prima cosa, si deve imparare a stare in piedi e ogni posizione in cui scegliamo di stare prende un nome ben specifico. Per Regular foot intendiamo la posizione in cui il piede sinistro è davanti al destro e quindi a muoversi e spingere resta il piede destro. Se invece si sta sulla tavola col destro e si spinge col ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 agosto 2022)Cavalcare losignifica prima di tutto essere in contatto con il proprio baricentro, ovvero con la zona antistante alle nostre vertebre lombari. Siamo all’incirca a livello dell’ombelico, ma tutto il centro addominale riguarda anche la zona paravertebrale, dello psoas e dei muscoli obliqui interni ed esterni e del trasverso, incluso anche il pavimento pelvico. Essere a contatto con queste parti del corpo significa sapersi ben destreggiare anche quando sei in appoggio unipodalico sulla tavola. Per prima cosa, si deve imparare a stare in piedi e ogni posizione in cui scegliamo di stare prende un nome ben specifico. Per Regular foot intendiamo la posizione in cui il piede sinistro è davanti al destro e quindi a muoversi e spingere resta il piede destro. Se invece si sta sulla tavola col destro e si spinge col ...

