Taekwondo da domani il Ciao team azzurro a Chucncheon

Da domani, il Ciao Team Azzurro si prepara a conquistare i tatami di Chuncheon, in Corea del Sud, per il prestigioso “World Taekwondo Demonstration & Breaking Championships”. Un evento che mette in mostra la bellezza, la potenza e la poesia di questa antica arte marziale, tra dimostrazioni spettacolari e tecniche di rottura sorprendenti. L’Italia è pronta a lasciare il segno: che l’avventura abbia inizio!

Da domani, 10 luglio, la città di Chuncheon, nella regione coreana del Gangwon, ospiterà il prestigioso "World Taekwondo Demonstration & Breaking Championships". Il 10 luglio 2025 la città di Chuncheon, nella regione coreana del Gangwon, ospiterà il prestigioso "World Taekwondo Demonstration & Breaking Championships", manifestazione internazionale che celebra le due anime più spettacolari del Taekwondo: l'arte dimostrativa e le tecniche di rottura.

