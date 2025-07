Ancona 70enne fermato alla guida | era da anni senza patente assicurazione né revisione dell’auto

A Ancona, un settantenne alla guida è stato fermato e scoperto senza patente, assicurazione e revisione dell’auto da anni. La sua irresponsabilità ha portato a sanzioni e misure di prevenzione decise dal Questore, evidenziando l’importanza della sicurezza sulle strade. Questo episodio ci ricorda che rispettare le norme è fondamentale per la sicurezza di tutti.

Un settantenne fermato ad Ancona senza assicurazione e revisione è stato sanzionato e sottoposto a misura di prevenzione dal Questore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ancona, 70enne fermato alla guida: era da anni senza patente, assicurazione né revisione dell’auto

In questa notizia si parla di: ancona - fermato - assicurazione - revisione

In aeroporto ad Ancona con 55.800 euro non dichiarati: fermato dai finanzieri - In aeroporto ad Ancona, un viaggio che sembrava normale si è trasformato in un episodio di attenzione e controllo da parte delle forze dell'ordine.

Ancona, 70enne fermato alla guida: era da anni senza patente, assicurazione né revisione dell’auto; Viene scoperto senza documenti, al volante di un'auto priva di revisione e assicurazione: 70enne fermato; Ancona – 70enne fermato dalla Polizia: guida senza documenti, assicurazione e revisione.

Ancona, 70enne fermato alla guida: era da anni senza patente, assicurazione né revisione dell’auto - Un settantenne fermato ad Ancona senza assicurazione e revisione è stato sanzionato e sottoposto a misura di prevenzione dal Questore. Scrive virgilio.it

Niente assicurazione, patente e revisione: 10mila euro di multa - Il Resto del Carlino - Senza patente, assicurazione e neppure revisione, gira con l’auto sottoposta a sequestro: jesino fermato dalla polizia locale e multato per ben 10mila euro. Segnala ilrestodelcarlino.it