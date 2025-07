Volley l’Italia suona la nona sinfonia | Belgio travolto in Nations League staffetta Egonu-Antropova

L’Italia del volley femminile conquista la nona vittoria consecutiva nella Nations League, travolgendo il Belgio in tre set. Le campionesse olimpiche dimostrano ancora una volta di essere una squadra implacabile, aprendo con entusiasmo la trasferta nei Paesi Bassi. Con questa prestazione, le azzurre consolidano la leadership e continuano a scrivere la loro straordinaria parabola di successo. La sfida prosegue, e il sogno di dominare la competizione è più vivo che mai.

L’Italia ha sconfitto il Belgio con un secco 3-0 (25-19; 25-15; 25-18) e ha così infilato la nona vittoria consecutiva nella Nations Leagu e di volley femminile, incominciando nel miglior modo possibile la trasferta di Apeldoorn (Paesi Bassi). Le Campionesse Olimpiche hanno rispettato il pronostico della vigilia contro le Yellow Tigers e si confermano al comando della classifica generale con nove successi (25 punti) davanti alla Polonia (8 vittorie, 24 punti) e al Brasile (8 affermazioni, 22 punti). La stoccata odierna ha garantito alla nostra Nazionale la qualificazione matematica alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante e ora si lotterà per concludere la fase preliminare al comando della graduatoria, per il sestetto guidato dal CT Julio Velasco saranno decisive le prossime partite in programma contro la Serbia (domani, giovedì 10 luglio alle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia suona la nona sinfonia: Belgio travolto in Nations League, staffetta Egonu-Antropova

In questa notizia si parla di: volley - italia - nona - belgio

Volley femminile, l'”Italia di maggio” piace! Che scoperta Munarini e questa Cambi merita l’azzurro - La recente doppia amichevole tra Italia e Germania ha segnato un fondamentale banco di prova per la Nazionale di volley femminile.

Tutto il Volley è su DAZN L'Italia di Julio Velasco torna in campo oggi, alle ore 17, contro il Belgio per la nona giornata di VNL e ha la possibilità di passare in testa al girone #Italia #VNL #DAZN Vai su X

VNL, LE AZZURRE SONO AD APELDOORN PER LA WEEK 3 Apeldoorn. L’Italia è sbarcata in Olanda per la Pool 7 di Volleyball Nations League. Con un volo diretto da Milano Linate ad Amsterdam e seguente spostamento in bus, le azzurre hanno raggiunto Vai su Facebook

LIVE Italia-Belgio 2-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre dominano il secondo set, 25-15; Nations League, Italia alle Final Eight. E contro il Belgio arriva la nona vittoria su nove; LIVE! Italia-Belgio: Azzurre a caccia dei quarti in VNL 2025.

Nations League, Italia alle Final Eight. E contro il Belgio arriva la nona vittoria su nove - Il successo della Serbia sulla Repubblica Ceca aveva già qualificato le azzurre di Velasco alla fase finale del torneo. Lo riporta gazzetta.it

L'Italvolley ritrova Antropova, Orro e Sylla: anche il Belgio s'inchina, ma per Velasco c'è un pericolo - L'Italvolley ritrova Antropova, Orro e Sylla e vola alle Finals di VNL: anche il Belgio s'inchina (3- Da sport.virgilio.it